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موسيماني يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي
الخميس 17/يونيو/2021 - 07:30 م
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وحرص موسيماني على توجيه التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي قبل انطلاق مران الأهلي الثاني، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب في القاهرة.
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