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موسيماني يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على توجيه التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي قبل انطلاق مران الأهلي الثاني، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب في القاهرة.

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موسيماني ي لمواجهة الترجي الترجي الأهلي

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