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كواليس اجتماع موسيماني مع لاعبي الأهلي بعد نهاية المران في تونس
الخميس 17/يونيو/2021 - 07:29 م
علي نبوي
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اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع لاعبي الفريق لمدة ١٠ دقائق مع ختام فقرات المران على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض التعليمات الفنية بعد انتهاء المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.
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