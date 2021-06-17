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السيسي يشيد بجهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود الجيش الوطني الليبي لتحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضافت فضائية "إكسترا نيوز "، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على الدور الحيوي للمؤسسة العسكرية الليبية في حماية مقدرات الشعب الليبي.

وكان قد وصل اللواء عباس كامل رئيس، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى مدينة بني غازي ضمن زيارته الحالية لليبيا.

والتقى اللواء عباس كامل رئيس، رئيس المخابرات العامة المصرية، مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

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