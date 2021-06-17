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وزير الاتصالات: سنناور بسيارات البريد المتحركة في الأماكن المزدحمة

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:42 م
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن فكرة سيارات البريد المتنقلة جاءت من ازحام مكاتب البريد يومين فقط في الشهر خلال فترة صرف المعاشات، موضحا أنه سيدفع بالماتب المتنقلة في الأماكن المزدحمة خلال فترة الذروة.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن عدد المكاتب المتنقلة سيصل بنهاية العام من 85 إلى 100 سيارة متنقلة، معلقا: "سنناور بهذه المكاتب في الأماكن المزدحمة"، لافتا إلى أن داخل سيارة البريد ماكينة"".

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن المواطن سيحصل على كافة الخدمات البريدية من السيارة المتنقلة كما لو كان يزور مكتب بريد طبيعي.

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الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات سيارات البريد المتنقلة تكنولوجيا المعلومات الخدمات البريدية

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