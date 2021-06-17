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مصرع وإصابة 27 شخصا في حادث تصادم أثناء حفل زفاف بالمنيا

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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لقى 4 اشخاص مصرعهم وأصيب 23 نتيجة وقوع حادث تصادم بين 3سيارات ملاكي وميكروباص بالطريق الدائري بالقرب من كوبري ابو شناف بمدخل مدينة المنيا الغربي. 

تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري بين 4سيارات خلال حفل زفاف عروسين مما أسفر عن مصرع 4اشخاص وإصابة 23.

دفع فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بإشراف الدكتور شريف مدحت مدير الإسعاف ب10سيارات حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام وبينهم حالات حرجة.

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