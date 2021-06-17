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السجن 3 سنوات للمتهم بالتحرش بفتاة في مطار القاهرة الدولي

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف بمطار القاهرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه ياسمين بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية.

وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدمة في الواقعة.

وكانت النيابة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أول أمس تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها، ثم في صباح اليوم التالي تلقت النيابة العامة بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي.

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