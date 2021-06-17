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السيطرة على حريق نشب بأحد المحلات بالمنيا دون خسائر فى الأرواح

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بمحل أجهزة كهربائية، بوسط مدينة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد نشوب حريق بأحد المحلات الصغيرة بمدينة المنيا.

وبالانتقال والفحص إفادات التحريات الأولية،ان ماس كهربائى سبب وقوع حريق،نشب فى محل أجهزة كهربائية وسط مدينة المنيا، وقد انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ. 

وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم،وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق فى الحادث.

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