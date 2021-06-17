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ولاية أمريكية توافق على خطة بقيمة 100 مليون دولار لدعم قطاع القنب

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
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يسعى أكبر موقع إلكتروني لبيع الماريغوانا Leafly لاستغلال ارتفاع طلب المستثمرين على أسهم القنب، من خلال محاولة جمع 30 مليون دولار في جولة تمويل جديدة.

لتكون هذه الحملة هي الثالثة من نوعها للشركة، بعد أن قامت بالجمع سابقا 23 مليون دولار من ديون قابلة للتحويل  وحوالي 17 مليون دولارا آخرا في أكتوبر 2020.

وقالت Leafly إن أكثر من 120 مليون شخص يستخدم موقعها سنويًا، لتبرر الزيادة الهائلة التي شهدتها في شعبيتها خلال العام الماضي بسبب تشريع العديد من الولايات الأميركية للاستخدام الطبي أو الترفيهي للماريغوانا.

وتدير الشركة خدمة الاستلام والتسليم، وتساعد المستهلكين في العثور على سلالة القنب المناسبة للتطبيقات الطبية المختلفة... كما وإنها تدير مستوصفًا وتنشر مراجعات للمنتجات المختلفة في هذا القطاع.

هذا ووافق المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا في بداية هذا الأسبوع على خطة بقيمة 100 مليون دولار لدعم قطاع القنب في الولاية.

حيث وبحسب المجلس فإن القطاع يكافح للتنافس مع سوق المريغوانا غير الشرعية في البلاد... على الرغم من موافقة الناخبين على الاستخدام الترفيهي له منذ أكثر من خمس سنوات في الولاية.

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