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تعرف على سعر ومواصفات نصر E70 أول سيارة كهربائية مصرية

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:52 م
نصر E70
نصر E70
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تصدرت السيارة المصرية نصر E70 الكهربائية تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم الإعلان عن اسم أول مشتري لهذه السيارة.

نصر E70

وأعلنت الحكومة المصرية نيتها في وقت سابق عن توطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية وذلك من خلال دعم تلك الصناعة وتشجيع المستهلكين على استخدام السيارة  نصر E70لمواكبة التطورات العالمي.

السيارة نصر E70

وتعتبر السيارة نصر E70 هي أولى النقاط التي تكرس التحول نحو الطاقة النظيفة عن طريق استخدام السيارات الكهربائية صديقة البيئة في جمهورية مصر العربية.

موعد إطلاق نصر E70

ومن المقرر أن تطلق السيارة نصر E70  أول سيارة كهربائية مصرية الصنع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022، بعد بدء التجارب العملية لاختبارها لمعرفة مدى ملائمتها للأجواء المصرية.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام سعر ومواصفات السيارة نصر E70 في السطور التالي:


وتعد  السيارة نصر E70  من السيارات التي تتمتع بقدرة عالية تصل لـ147 حصان وسرعة قصوى تصل لـ150 كيلو متر في الساعة، ويمكن أن تسير من 400 كيلو متر حتى 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة.
وتوجد العديد من المزايا في السيارة نصر E70  والمتمثلة في أنظمة الأمان والسلامة مثل نظام ABS ونظام EBD ونظام ESC ونظام BA ونظام TCS ونظام HSA ومؤشر إطارات bsd.

وتأتي السيارة نصر E70  بشاشة داخلية كبيرة وشاشة أخرى للتحكم، وتحتوي على تكييف هواء بتكنولوجيا بلازما للحماية من البكتيريا والفيروسات.

كما تحتوي نصر E70 على فتحة سقف وإمكانية رؤية محيط السيارة بزاوية 360 درجة، كما يستغرق شحنها بشاحن قدرته 7.3 كيلووات/ساعة 6-7 ساعات، و4 ساعات بشاحن قدرته 22 كيلووات/ساعة، و30-40 دقيقة بشاحن DC قدرته تتعدى 50 كيلووات/ساعة.

ومن المقرر أن يتم طرح فئتين من نصر E70 إحداهما ملاكي والأخرى أجرة وسعر أعلى فئة للسيارات الملاكي سيتراوح بين 300 ألف جنيه حتى 320 ألف جنيه.

يُذكر ان الحكومة المصرية قد اعلنت في وقت سابق، عن تقيمها 50 ألف جنيه كدعم لكل سيارة في مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.

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