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خالد الجندي: الحمامات ليست مواطن نجاسة أو أماكن للشياطين

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
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أكد الشيخ خالد الجندي أن بعض الرجال يبخلون بوثيقة التأمين الخاصة بالمرأة عند الزواج، حيث أن 90% من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق.



تابع الجندي خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن الرجال يفكرون في ذلك عند الموت أو الطلاق وبالتالي تضيع حقوق النساء.



https://www.youtube.com/watch?v=5lTJ8wMlOLA



في سياق آخر، قال الجندي إنه لا علاقة بآداب دخول الحمام بالواقع الحاضر، لأنه في الماضي كان اسمه "خلاء"، أما الآن فالحمام ليس مكانًا للشيطان لأنه أصبح نظيفًا، مشددًا على ضرورة عرض الفقه بمنظور الواقع لأن الحمام الآن ليس موطن نجاسة. 



أضاف أن الحمامات الآن ليست أماكن نجاسة أو أماكن شياطين، لأن الشيطان في الجامع وذلك لأن وظيفته أن يكون في مكان الطاعة ويلهي العباد، ولهذا كل أحكام فقهية لا تتناسب مع واقعنا علينا أن نقول لها "شكرًا" ثم يتم الحديث فيها ومناقشة الأدلة لأنها قد لا تتناسب مع الوضع الآن. 



https://www.youtube.com/watch?v=9wm8m8VemnU

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