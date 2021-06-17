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تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لموقعة الترجي المنتظرة

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في تقسيمة قوية على الملعب الفرعي باستاد حماد العقربي بمدينة رادس، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي، وقام بتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين وبعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي قبل انطلاق المران الثاني للفريق في تونس، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس في تونس.

ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

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