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بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن المنوفية، من القبض على مختل قام بنبش القبور بشبين الكوم، واستخرج نحو 30 جثة ورقات متحللة بأكفانها خارج المقابر.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بالقبض على مختل قام بنبش مقابر شبين الكوم واستخرج جثثا من المقابر بحجة البحث عن أعمال وسحر مدفونه بداخل المقابر

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وقال أحد شهود العيان أن نابش القبر مش كل المقابر بعض الصفوف فالصف الكبير وهو مافتحش المقابر كان معاه كتاب ومنخل وقاعد فوق المقبره ولا باب واحد مفتوح ولا مكسور

وكشفت كشف عدد من حملات تنظيف المقابر بمحافظة المنوفية في الآونة الأخيرة، ظاهرة أثارت حالة من الهلع، والذعر بين الأهالي، بسبب وجود بعض الأوراق والأشياء المستخدمة في السحر والشعوذة.

كان آخر تلك الوقائع عثور مجموعة من شباب مدينة أشمون في محافظة المنوفية، على عدد كبير من الأعمال التي تستخدم لأغراض السحر.

وعن حملة تنظيف وقال محمود طاهر أنه تم العثور على تلك الأعمال مدفونة بجوار، وأعلى سطح المقابر أثناء تنفيذ شباب المدينة عملية تنظيف لها، مشيرا إلى أنه تم استخدام القرآن الكريم لفك هذه الأعمال.
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية
بحجة اسخراج السحر.. شخص يستخرج الجثامين بالأكفان بالمنوفية

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