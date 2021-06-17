Advertisements

بلجيكا يقلب الطاولة أمام الدنمارك ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الستة عشر في كاس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب والمثير على نظيره الدنماركي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في يورو 2020.

وارتفع رصيد بلجيكا إلى ست نقاط، لتتربع على الصدارة محققة العلامة الكاملة، عقب فوزها 3 - صفر على روسيا في الجولة الأولى.

في المقابل، ظلت الدنمارك بلا رصيد من النقاط، لتبقى في ذيل الترتيب، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخبي روسيا وفنلندا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ليتأزم موقفها بشدة في محاولتها لتجنب الخروج المبكر من البطولة، وبات يتعين عليها تحقيق انتصار كبير على روسيا في الجولة الأخيرة، للصعود للدور المقبل ضمن أفضل ثوالث.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالدور الأول للأدوار الإقصائية للبطولة، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وفرض منتخب الدنمارك سيطرته المطلقة على الشوط الأول، الذي شهد تسجيله هدفا مبكرا عبر يوسف بولسن بعد مرور 98 ثانية من عمر اللقاء، محرزا ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم أوروبا بعد هدف الروسي ديميتري كيريشنكو بمرمى اليونان في نسخة المسابقة عام 2004 بالبرتغال.

واختلف الحال تماما مع قدوم دي بروين من مقاعد البدلاء، حيث صنع هدف التعادل للضيوف الذي أحرزه ثورجان هازارد في الدقيقة 55، قبل أن يحرز بنفسه هدف الفوز في الدقيقة 71.

وكانت هذه هي المباراة الأولى لدي بروين في البطولة، بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباراة الأولى لبلجيكا بالمجموعة أمام روسيا.

وبات منتخب بلجيكا، الذي يحلم بالحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ثاني المتأهلين لدور الستة عشر بعد المنتخب الإيطالي.

وتوقف اللعب في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة لتحية الجماهير وأفراد المنتخبين وحكم المباراة للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في الجولة الأولى للمجموعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دي بروين بليجكا الدنمارك (يورو 2020)

أخبار تهمك

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ حوالي 5 ساعات

نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ يوم

شاهد أهداف مباراة الدنمارك وبلجيكا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ 34 دقيقة

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

التاريخ يُرجح كفة بلجيكا أمام روسيا قبل صدام الليلة في أمم أوروبا (أرقام)

شاهد أهداف مباراة بلجيكا وروسيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

شاهد أهداف مباراة التشيك وإسكتلندا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

شاهد أهداف مباراة سلوفاكيا وبولندا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

بولندا بـ 10 لاعبين تسقط أمام سلوفاكيا في يورو 2020

شاهد أهداف مباراة فرنسا وألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

06:04 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

07:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة