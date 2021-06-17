وولفرهامبتون يضم موسكيرا

ضم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم ، المدافع الكولومبي الشاب ييرسون موسكيرا، وفي انتظار حصول اللاعب على تصريح طبي وتصريح للعمل للإعلان رسمياً عن الصفقة.





وانتقل موسكيرا (20 عاماً) للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قادماً من فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، في صفقة مدتها 5 أعوام، حيث تعد الصفقة الأولى التي يبرمها وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد برونو لاج.





وسجل موسكيرا، الذي يلعب في منتخب كولومبيا للشباب، ظهوره الأول مع الفريق الأول لأتلتيكو ناسيونال العام الماضي، حيث شارك مع فريقه أيضاً ببطولة كوبا ليبرتادوريس.





ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات سكوت سيلارز، المدير التقني لوولفرهامبتون، على موقع النادي الإنجليزي الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس، حيث قال: "نحن نراقب ييرسون منذ فترة طويلة وكان هناك اهتمام كبير من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك بعض أكبر الأسماء في الدوري الإنجليزي الممتاز".





وأضاف سيلارز: "إنهم جميعاً يرون إمكاناته وكفاءته، كما نفعل نحن، لكننا تحدثنا معه عن المسار الذي نملكه في النادي وهو يعتقد أن وولفرهامبتون هو الأنسب له".





وأوضح سيلارز: "إنه قلب دفاع مميز للغاية، يتمتع بالشراسة المطلوبة، إنه تنافسي للغاية ويؤدي بشكل رائع في الدفاع".





ويستهل وولفرهامبتون، الذي انفصل عن مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو أخيراً، مسيرته في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة ليستر سيتي، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.



