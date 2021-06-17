Advertisements

وولفرهامبتون يضم موسكيرا

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:00 م
موسكيرا
موسكيرا
وكالات
Advertisements
ضم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم ، المدافع الكولومبي الشاب ييرسون موسكيرا، وفي انتظار حصول اللاعب على تصريح طبي وتصريح للعمل للإعلان رسمياً عن الصفقة.

وانتقل موسكيرا (20 عاماً) للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قادماً من فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، في صفقة مدتها 5 أعوام، حيث تعد الصفقة الأولى التي يبرمها وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد برونو لاج.

وسجل موسكيرا، الذي يلعب في منتخب كولومبيا للشباب، ظهوره الأول مع الفريق الأول لأتلتيكو ناسيونال العام الماضي، حيث شارك مع فريقه أيضاً ببطولة كوبا ليبرتادوريس.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات سكوت سيلارز، المدير التقني لوولفرهامبتون، على موقع النادي الإنجليزي الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس، حيث قال: "نحن نراقب ييرسون منذ فترة طويلة وكان هناك اهتمام كبير من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك بعض أكبر الأسماء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف سيلارز: "إنهم جميعاً يرون إمكاناته وكفاءته، كما نفعل نحن، لكننا تحدثنا معه عن المسار الذي نملكه في النادي وهو يعتقد أن وولفرهامبتون هو الأنسب له".

وأوضح سيلارز: "إنه قلب دفاع مميز للغاية، يتمتع بالشراسة المطلوبة، إنه تنافسي للغاية ويؤدي بشكل رائع في الدفاع".

ويستهل وولفرهامبتون، الذي انفصل عن مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو أخيراً، مسيرته في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة ليستر سيتي، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد أهداف مباراة الدنمارك وبلجيكا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ 34 دقيقة

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ حوالي 5 ساعات

السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

06:04 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

07:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة