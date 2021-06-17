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الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم في جدة، اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة لكرة القدم.
وتم التوقيع بين رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ورئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عادل الفقي، بحضور سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل , في خطوة تعد الأهم في مراحل التطوير لرابطة الاحياء، وسعيًا من الاتحاد السعودي لدعم كرة القدم للأحياء، وزيادة نسبة ممارسي كرة القدم.
واشتملت الاتفاقية على تسجيل جميع فرق الأحياء المنتسبة للرابطة والمستوفية للشروط ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، واعتبار هذه الفرق كمراكز تدريب تستفيد من انتقال لاعبيها للأندية بعائد مادي حسب ما تنص عليه أنظمة الاتحاد السعودي، كما يحق لهذه الفرق المحافظة على المساهمة التضامنية للفرق عند انتقال اللاعب لفريق آخر.
كما ضمت الاتفاقية إقامة بطولتين للفئات السنية مواليد 2003 و2008 بجوائز تصل إلى مليوني ريال، تُنظّم من قبل الرابطة لاكتشاف مواهب لمستقبل الكرة السعودية.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الاتحاد للاهتمام بقطاع كرة القدم في المملكة على كافة المستويات والفئات، مشيدًا بجهود سمو وزير الرياضة في هذا الصدد ودعمه الكبير للاتحاد ومساهمته في تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المشاريع الرياضية.
وقدم عادل الفقي شكره لسمو وزير الرياضة على دعم الرابطة والاتحاد للعمل على تعاون مشترك يخدم رياضة كرة القدم في المملكة، مثمنًا حرص الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على تطوير رياضة الأحياء في المملكة، وكذلك تعاون الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل واهتمامه بلعبة كرة القدم في الأحياء، التي ستشهد نقلة نوعية مستقبلية.
وتضم رابطة دوري أحياء المملكة لكرة القدم 2000 فريق بإجمالي عدد لاعبين مسجلين يصل إلى 45 ألفًا، كما تقام تحت رعاية الرابطة 5 بطولات في 15 مدينة ومحافظة خلال الموسم الواحد.

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