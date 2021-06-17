"تموين مطروح": صرف الخبز المدعم للمصطافين والزائرين طوال الصيف

كشف المهندس حسن الشيباني، مدير تموين مطروح، عن أن المديرية تتيح لمصطافي وضيوف وزائري محافظة مطروح صرف الخبز على البطاقات التموينية وذلك اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري.





وأضاف مدير التموين بمطروح لـ"الفجر": "استمرار توزيع الخبز للمصطافين طوال أشهر الصيف بالتحديد حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل".





وأكد الشيباني، على أنه سيتم زيادة حصة المحافظة من الدقيق بواقع ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ طن شهريًا وذلك منعًا لأي أزمات، مشيرًا إلى أن وزير التموين وافق على ذلك وسيتم زيادة الحصة ابتداءًا من شهر يوليو.





وتابع: " أي مواطن مهما اختلفت محافظته ويحمل بطاقة تموين يستطيع صرف الخبز المدعم بواقع ٥ قروش للرغيف الواحد طوال أشهر الصيف".