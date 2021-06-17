Advertisements

مساعد وزير الداخلية الأسبق: "السيسي" عزز حقوق الانسان في السجون

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإدخال بعض التعديلات في قانون السجون، لتعزيز حقوق الإنسان، ومن هذه التعديلات جعل الافراج الشرطي بنصف المدة إذا كان حسن السير والسلوك، وجعل السيدة الحامل المسجونة لديها نظام خاص من ناحية المأكل والملبس والمشرب.

وتابع "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الطفل كان يجلس مع السيدة المسجونة لمدة عامين، وبعد التعديلات تم رفع هذا السن لأربع سنوات، وتم تأخير تنفيذ حكم الاعدام لمدة سنتين للسيدة الحامل بعد الانجاب.

وأشار إلى أن التعديلات نصت على ان النائب العام ووكلائه لهم الحق في تفتيش السجون، والتأكد من عدم وجود أي مسجون دون احكام، والتأكد من تنفيذ القوانين ولوائحها، وتم العمل على تطوير السجون على أحد الأطارات من الناحية النفسية والصحية.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ ربع ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ يوم

السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ 19 دقيقة

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 6 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

08:33 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

06:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة