إغلاق السفارة الأمريكية فى أفغانستان بعد وفاة موظف بفيروس كورونا

دخلت السفارة الأمريكية فى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم /الخميس/، في إغلاق فورى وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد البعثة.





وأُبلِغ الموظفون بالقرار من خلال إشعار إداري حصلت صحيفة (ذا هيل) على نسخة منه، وذكرت الصحيفة الأمريكية أن شخصا واحدا على الأقل من البعثة توفي بسبب فيروس كورونا المستجد، وتم إخضاع العديد من الموظفين للعلاج ويوجد 114 شخصًا في العزل، كما ورد في الإشعار، مما يمثل حالة صحية خطيرة.









وجاء في الإشعار: "يجب علينا كسر سلسلة النقل لحماية بعضنا البعض وضمان قدرة البعثة على تنفيذ أعمال الأمة"، ولم ترد وزارة الخارجية حتى الآن على طلب من الصحيفة للتعليق.









وتشهد أفغانستان ارتفاعًا في عدد الحالات وسط موجة ثالثة من جائحة "كوفيد-19"، مع أكثر من 96500 حالة حالية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.









وفي السياق، حث إشعار السفارة الأمريكية الموظفين على التطعيم، قائلاً إن 95% من حالاتهم بين أفراد غير محصنين أو تم تطعيمهم جزئيًا.









وجاء في الإشعار "يرجى الاستفادة من اللقاحات المتوفرة في السفارة"، كما وبخ الإشعار الموظفين لعدم ارتدائهم الكمامات.









وشدد الإشعار "يجب على الأفراد عدم تناول الطعام مع أي شخص آخر، بغض النظر عن حالة التطعيم".



