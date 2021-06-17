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"التموين" عن ارتفاع اللحوم: الأسعار لم تتغير منذ عام

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:07 م
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
كساب أحمد
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قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر لديها 7 شهور من المخزون الاستراتيجي من منتج السكر، مشيرًا إلى أن المزارع أصبح لديه ثقة كبيرة في زراعة البنجر وقصب السكر، بسبب الحصول على مستحقاته بشكل فوري، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تصل إلى شبه اكتفاء ذاتي من السكر، وهذا نتيجة زيادة زراعة السكر، والزراعات التعاقدية، وتطوير الانتاجية من محصول القب والبنجر.

وتابع "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مصر استطاعت أن تصل إلى شبه اكتفاء ذاتي أيضًا من الدواجن، ونسبة الانتاج من الاسماك أصبحت مرتفعة إلى حد كبير.

وعن إرتفاع أسعار اللحوم، قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن سعر اللحوم البرازيلي في المجمعات ما زال65 جنيه، واللحمة السوداني الطازجة بـ85 جنيه، معقبًا: " الاسعار لم تتغير منذ عام".

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