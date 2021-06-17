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مجدي الطيب :تجربة افتتاح مهرجان الاسماعيليه فى الهواء الطلق مذهلة

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
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أبدي الناقد الكبير مجدي الطيب اعجابه بتجربة تدشين حفل الافتتاح لمهرجان الاسماعيليه السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى أقيم مساء أمس فى الهواء الطلق على شاطئ قناة السويس وكتب الطيب عبر صفحته الشخصية موضحا اعجابه بالتجربة قائلاً :تجربتي مع سينما الهواء الطلق، والعروض الفيلميةالمفتوحة في الميادين، والساحات العامة، في مصر، غير مُشجعة؛ نتيجة تراكمات كثيرة، قديمة وحديثة، لم تكن النتيجة فيها مُرضية بالنسبة لي، والكثيرين؛ سواء من ناحية الصوت الرديء أو الشاشة التي يتلاعب بها الهواء، حتى جاءت تجربة عرض فيلم افتتاح الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لتُعيد لي الثقة في أننا قادرون على تصويب المسار؛ بعد ما نجح حمادة البيلي، وشركته، في تقديم تجربة رائعة بكل المقاييس، استمتعت فيها، والجمهور، بتقنيات مُبهرة، على صعيدي الصوت النقي، والشاشة الساحرة، التي تضاهي أحدث شاشات العرض، وكانت تجربة مُذهلة، لا تشوبها شائبة، بعد ما اعتدنا، في السابق، أن تتسبب عروض الهواء الطلق، في تكدير صفو الحضور، وتترك انطباعاً عاماً بأن بيننا ومثل هذه النوعية من العروض مائة سنة ضوئية، وها نحن نثبت أن "مصر تستطيع" !


يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان. 

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

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