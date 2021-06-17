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محافظ الفيوم: إطلاق اسم الراحلة "ايفيلين" السويسرية على أحد شوارع قرية تونس
الخميس 17/يونيو/2021 - 08:19 م
ريهام على
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وافق المجلس التنفيذى، برئاسة الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، على إطلاق اسم السيدة "ايفيلين" السويسرية على أحد شوارع قرية تونس تخليدًا لذكراها وتقديرًا لما قدمته لأهالي القرية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
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