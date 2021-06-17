محافظ الفيوم: إطلاق اسم الراحلة "ايفيلين" السويسرية على أحد شوارع قرية تونس

وافق المجلس التنفيذى، برئاسة الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، على إطلاق اسم السيدة "ايفيلين" السويسرية على أحد شوارع قرية تونس تخليدًا لذكراها وتقديرًا لما قدمته لأهالي القرية.



جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

