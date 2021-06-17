خبيرة بالشأن الإفريقي: موقف مصر ثابت ولم يتغير في أزمة سد النهضة

قالت نجلاء مرعي، الخبيرة بالشأن الافريقي، إن الدور المصري في القارة السمراء بدأ يأخذ شكل مؤسساتي في اطار العمل على دعم الاشقاء الأفرقة، مشيرة إلى أن مصر ساهمت بالكثير من المشاريع الكبرى في إفريقيا.



وتابعت "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن القاهرة تحاول مساعدة الدول الافريقية في عملية التنمية، مشيرة إلى أن تنزانيا وجهت الشكر لمصر على الدعم المقدم في بناء سد تنزانيا.



ولفتت إلى أن موقف مصر ثابت ولم يتغير في ازمة سد النهضة، ويتمثل هذا الموقف في ضرورة الوصول إلى أتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفة أن مصر قامت بالعمل على تكوين زخم دولي واقليمي لتأييد موقفها في أزمة سد النهضة، وهذا الأمر تبلور في بيان جامعة الدول العربية التي اعتبرت الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

