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محافظ الفيوم: إطلاق أسماء 14 شهيداً من الجيش والشرطة والأطباء على الشوارع والمدارس

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، على إطلاق أسماء 14 شهيدًا من رجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة المصرية، وشهداء الجيش الأبيض ضحايا فيروس كورونا اللعين،على بعض الشوارع والمدارس والميادين بمحل إقامتهم تقديرًا لما قدموه من تضحيات وتخليدًا لذكراهم،

وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.


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