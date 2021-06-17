محافظ الفيوم: إطلاق أسماء 14 شهيداً من الجيش والشرطة والأطباء على الشوارع والمدارس

Advertisements
محافظ الفيوم: إطلاق أسماء 14 شهيداً من الجيش والشرطة والأطباء على الشوارع والمدارس
الخميس 17/يونيو/2021 - 08:24 م
الفيوم: ريهام على
Advertisements
وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، على إطلاق أسماء 14 شهيدًا من رجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة المصرية، وشهداء الجيش الأبيض ضحايا فيروس كورونا اللعين،على بعض الشوارع والمدارس والميادين بمحل إقامتهم تقديرًا لما قدموه من تضحيات وتخليدًا لذكراهم،
وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
Advertisements