التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا (فيديو)



وأضاف بكري أن اللواء عباس التقي رئيس الوزراء الليبي عبد الحمد الدبيبة، تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مصر لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.



وتابع أنه بعد اللقاء الرسمي اصطحب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اللواء عباس كامل في جولة بشوارع العاصمة الليبية طرابلس، وتجولا في بعض المناطق الأثرية وأحد الأسواق الشعبية.



وكشف الإعلامي مصطفى بكري التقي الوزير عباس كامل بالسيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اللقاء تناول الدور المصري الإيجابي في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال السيد محمد المنفي بالنص أن العلاقات بين مصر وليبيا تاريخية وأنهما بلد واحد، وطالب بضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ووجه السيد محمد المنفي الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة ليبيا في أقرب وقت، كما ألتقى كامل رئيس المخابرات الليبية اللواء حسين العايب.



كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل الكاملة لزيارة رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية.وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أنه اليوم وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل، إلى العاصمة طرابلس في زيارة رسمية، تهدف إلي دعم العملية السياسية في ليبيا، ومناقشة كافة الملفات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين والوضع في ليبيا.وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي أكد علي وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعي الي تحقيق الاستقرار في ليبيا.