Advertisements

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:29 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
بات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مستقرا على رحيل رباعي الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

واستقر موسيماني على رحيل محمود وحيد وناصر ماهر ووالتر بواليا ومروان محسن بعد تراجع مستوى الرباعي خلال هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية عقب مباراتي الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

أخبار تهمك

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 6 ساعات

السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ ربع ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ يوم

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ 13 دقيقة

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

08:33 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

06:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة