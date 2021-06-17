4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

بات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مستقرا على رحيل رباعي الفريق الأحمر في الفترة القادمة.





واستقر موسيماني على رحيل محمود وحيد وناصر ماهر ووالتر بواليا ومروان محسن بعد تراجع مستوى الرباعي خلال هذا الموسم.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية عقب مباراتي الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.



