أمير القصيم يُثمِّن جهود أمين ومنسوبي أمانة المنطقة

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أمير القصيم يُثمِّن جهود أمين ومنسوبي أمانة المنطقة
الخميس 17/يونيو/2021 - 08:28 م
الفجر السعودي
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قدّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الإعلامي للربع الأول من العام الجاري 2021م ، الذي يرصد مستوى الجهود التي تبذلها الأمانة وبلديات المنطقة في تقديم الخدمات.
وقال أمير القصيم في كتابه الذي بعثه لأمين منطقة القصيم اليوم: نشكركم ونثمّن لكم ولزملائكم في الأمانة وجميع البلديات هذه الجهود المباركة التي بذلت في سبيل راحة المواطن، وإبراز هذا الدور إعلامياً ولكل الأعمال التي قدمتها الأمانة.
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