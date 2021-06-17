أمير القصيم يُثمِّن جهود أمين ومنسوبي أمانة المنطقة





قدّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الإعلامي للربع الأول من العام الجاري 2021م ، الذي يرصد مستوى الجهود التي تبذلها الأمانة وبلديات المنطقة في تقديم الخدمات.



