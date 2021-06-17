اعتراف مثير من شيفتشنكو بعد فوز أوكرانيا على مقدونيا الشمالية

اعترف مدرب أوكرانيا أندريه شيفتشنكو بأن فريقه عانى للتحكم في أعصابه أمام مقدونيا الشمالية خلال فوز صعب 2-1 في بوخارست ببطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس.





وهيمن فريق شيفتشنكو خلال الشوط الأول أمام الفريق الأقل تصنيفاً في النهائيات وتقدم بهدفين قبل الاستراحة لكنه تراجع في الشوط الثاني وكان من الممكن أن يستقبل هدفاً من أول هجمة لمقدونيا الشمالية.





وأبلغ شيفتشنكو الصحافيين: "الأجواء في هذا الجزء من بطولة أوروبا مختلفة تماماً وعاطفية جداً وفي أي ثانية من الممكن أن يتغير توازن الفريق".





وأضاف: "لعبنا بشكل جيد جداً في الشوط الأول لكنهم استهلوا الشوط الثاني بشكل جيد وبسبب خطأ منا حصلوا على ركلة جزاء وسجلوا منها".





وتابع: "ظهر نوع من التوتر والقلق، صنعنا فرصاً أكثر وكان يجب أن نسجل هدفاً ثالثاً لكن يجب أن نشيد بشخصية مقدونيا الشمالية".





وأهدر روسلان مالينوفسكي ركلة جزاء متأخرة لأوكرانيا كان من الممكن أن توسع الفارق لكن شيفتشنكو دافع عن قراره باستبدال صاحبي الهدفين أندريه يارمولنكو ورومان يارمتشوك في الدقيقة 70.





وواصل: "غيرنا الأسلوب تماماً لأننا كان يجب أن نحمي مرمانا مع الضغط قليلاً في الأمام لتجنب التمريرات الطويلة ودفعنا بلاعبين نشيطين وضغطاً كثيراً، أعتقد أننا صنعنا فرصاً كافية لتسجيل المزيد من الأهداف والأهم أننا حققنا الانتصار".





وتملك أوكرانيا ثلاث نقاط من مباراتين وستواجه النمسا يوم الإثنين.





وتلعب هولندا ضد النمسا في وقت لاحق اليوم، ويملك كل منهما ثلاث نقاط بعد الفوز في أول جولة.