مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود عقبة تهدد إتمام تعاقد ريال مدريد مع صفقة الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، ومع ذلك فإن سعره لن يقل هذا الصيف عن 150-180 يورو.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه مع افتراض أن ريال مدريد يمكنه تقديم العرض الذي يرضي باريس سان جيرمان هذا الصيف، فإنه مطالب أيضًا بالاستغناء عن بعض من لاعبيه الذين يتقاضون رواتب كبيرة، من أجل توفير راتب مبابي.





وتابعت الصحيفة، أن لوكا يوفيتش وتاكيفوسا كوبو ورينير جيسوس وإبراهيم دياز أو حتى لاعبين آخرين أكثر تأثيرًا مثل البرازيليين رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور أو ماريانو دياز، مشددة أنه يجب أن يتخلص ريال مدريد من هؤلاء سواء بالبيع النهائي أو حتى الإعارة.





وأشارت الصحيفة، أن أكثر ما يعقد إتمام صفقة مبابي، هو الويلزي جاريث بيل، والذي سيعود إلى ريال مدريد عقب الانتهاء من كأس الأمم الأوروبية.





ويملك جاريث بيل عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما يشكل قلقًا كبيرًا للفريق الملكي، باعتبار أن بيل يتقاضى 17 مليون يورو موسميًا، وبالتالي، يدرك ريال مدريد أنه إذا أراد ضم مبابي هذا الصيف، فسيكون مطالبًا بحل مشاكله الداخلية أولًا.



