تفاصيل إحالة العاملين بمركزين شباب في الإسكندرية إلى التحقيق



وكانت وكيل الوزارة أجرت جولة تفقدية على مركزي المطار والعاملين، وذلك في إطار المتابعات المستمرة لمراكز الشباب، الحلول بكافة المشكلات.



وتفقدت وكيل في البداية مركز شباب العامري. حيث إنه لم يتواجد بالمركز سوى مدير المركز ولايوجد أي من موظفى الفترة الصباحية وعددهم ٣ موظفين ولم يتوفر بالمركز أي إجراءات احترازية ومستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب.



وتابعت فانتقلت وكيل الوزارة إلى مركز شباب المطار حيث إنها لم تجد سوى مدير المركز ولايوجد أي سوى موظفة واحدة من إجمالي ٤ موظفين في الفتره الوسطى ولا يوجد مشرفى أنشطة للصالات ولم يتوفر بالمركز أي إجراءات احترازية ومستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب.



وعلى الفور قررت تحويل العاملين بالمركزين المطار والعامرية بكامل هيئتهم إلى التحقيق وكذا العاملين بمتابعة فرع شباب العامرية، وتأتي هذه الجولات للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدى الانضباط داخل تلك الهيئات وكذا تفقد الإجراءات الاحترازية داخل تلك الهيئات، وكذا تكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا كوفيد ١٩.

أحالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، اليوم الخميس، جميع العاملين بالمركزين المطار والعامرية بكامل هيئتهم إلى التحقيق، وكذا العاملين بمتابعة فرع شباب العامرية، لعدم التزامهم في العمل، وذلك خلال جولة مفاجئة لها.