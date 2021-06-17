Advertisements

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:31 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
أصبح الأهلي قريبا للغاية من حسم أولى الصفقات بعد الحصول على توقيع كريم فؤاد ظهير فريق النجوم والمنتخب الأولمبي المعار لإنبي لنهاية الموسم الحالي.

وبات المغربي سفيان على بعد خطوات من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء بعد الاتفاق المبدئي الذي تم بين إدارة ناديه الرجاء المغربي وإدارة الفريق الأحمر.

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على عودة المعارين عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وأحمد ريان ومحمد عبدالمنعم، بعد تألق الرباعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

أخبار تهمك

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ ساعة و 26 دقيقة

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ ساعة و نصف

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

09:31 م

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

08:29 م

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة