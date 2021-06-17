تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

أصبح الأهلي قريبا للغاية من حسم أولى الصفقات بعد الحصول على توقيع كريم فؤاد ظهير فريق النجوم والمنتخب الأولمبي المعار لإنبي لنهاية الموسم الحالي.





وبات المغربي سفيان على بعد خطوات من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء بعد الاتفاق المبدئي الذي تم بين إدارة ناديه الرجاء المغربي وإدارة الفريق الأحمر.





واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على عودة المعارين عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وأحمد ريان ومحمد عبدالمنعم، بعد تألق الرباعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.



