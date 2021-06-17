صقر سعيد بجائزة جمعية النقاد





عبر المخرج المصري صقر عن سعادته بالجوائز الثلاثة التي منحتها جمعية كتاب ونقاد السينما لفيلمه "راس السنة" خصوصا جائزة أفضل فيلم والتي تعبر عن تكامل كل عناصر الفيلم مع بعضها.





هذه لم تكن الجائزة الأولى للفيلم الذي نافس بقوة على حصد الترشح لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي وحصل على المركز الثاني في التصويت .





إضافة لحصده نسب مشاهدة مرتفعة للغاية عندما تم عرضه حصريا على منصة شاهد وهو ما يؤكد صقر انه بالنسبة له يحقق معادلة يحلم بتحقيقها دائما وهي الجمع بين النجاح النقدي والجماهيري.





الفيلم هو الأول لصقر وهو سيناريو وإنتاج محمد حفظي ومعه لاجوني - شاهيناز العقاد





ولعب بطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك و إنجي المقدم وجيهان خليل وهدى المفتي وعلي قاسم وهاجر الشرنوبي.





صقر يجهز حاليا لعمل سينمائي جديد يتكتم تفاصيله حاليا ويقول انه لا يحب الحديث عن أعمله حتى يبدأ تصويرها.