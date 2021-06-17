جدول مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو





يستعد المنتخب المصري الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب، للسفر إلى العاصمة اليابانية طوكيو لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باعتبار الفراعنة أبطال الأمم الإفريقية تحت 23 عام.





مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في طوكيو





و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.





ويفتتح منتخب مصر الأولمبي أولى مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بمواجهة المنتخب الإسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.





وفي الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021" يواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه المنتخب الأرجنتيني عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.





ويتم أبناء النيل مواجهاتهم بدور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو بالجولة الثالثة أمام منتخب أستراليا عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.



