Advertisements

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستعد المنتخب المصري الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب، للسفر إلى العاصمة اليابانية طوكيو لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باعتبار الفراعنة أبطال الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في طوكيو

و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو  خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبي أولى مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بمواجهة المنتخب الإسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021" يواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه المنتخب الأرجنتيني عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.

ويتم أبناء النيل مواجهاتهم بدور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو بالجولة الثالثة أمام منتخب أستراليا عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر شوقي غريب الأرجنتين أستراليا إسبانيا

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أهداف مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ ساعة و نصف

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ نصف ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

تعرف على جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

تعرف على مواعيد مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

09:31 م

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

08:29 م

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة