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خرجت لشراء طلبات فـ"تحرش بها داخل منزلها".. كيف حاول سائق توك توك هتك عرض طفلة بأوسيم؟

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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صرخات طفلة لا يتجاوز عمرها الـ 8 سنوات، كانت كفيلة لإنقاذها من الاعتداء الجنسي عليها، على يد شاب ثلاثيني العمر، داخل منزلها بمنطقة بشتيل، التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

مساء يوم الجريمة توجهت الطفلة لشراء طلبات لوالدتها من السوبر ماركت القريب من منزلها، ولدى عودتها إلى منزلها حاملة متطلبات والدتها، شاهدها سائق التوك توك، العائد من توصيل أحد زبائنه بمنطقة الوراق، ليقرر أن يصعد خلفها ليعتدى جنسيا عليها.

توقف سائق التوك توك على بعد أمتارا معدودة من منزل الطفلة، وانتظر صعودها إلى منزلها، ثم ركن الدراجة البخارية خاصته، وصعد خلفها إلى الطابق الأول، وجردها من ملابسها بالجزء الأسفل، وتحرش بها.

حاولت الطفلة الاستنجاد بأسرتها، لتصرخ وتصيح بصوت مرتفع، حتى ارتبك سائق التوك توك، وترك الطفلة وفر هاربا.

صعدت الطفلة إلى منزلها وحكت لوالدتها عما حدث معها، لتسرع والدتها بالنزول للبحث عنه، لكنها لم تجده، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى ملامحه، وتوجهت والدة الطفلة إلى قسم الشرطة لتحرير محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد حسام العباسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغا من سيدة تتهم سائق توك توك بمحاولة هتك عرض طفلتها.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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