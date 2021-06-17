محافظ الغربية يكشف تفاصيل بروتوكول استخدام مساحات من أراضي الوادي الجديد

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تفاصيل توقيع بروتوكول لاستخدام مساحات من أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة، قائلًا إن مكتب خدمات المواطنين بالمحافظة يوجد به استمارات للتقدم لاستصلاح الأراضي.



وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم وضعوا شروطًا بسيطة لحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الأراضي بالوادي الجديد.



وأوضح محافظ الغربية، أنه سيتم إعفاء المتقدمين من القيمة الإيجارية سواء للسكن أو للأرض لمدة عام، لافتًا إلى أن ثمن الأراضي لأهالي المحافظات الثلاثة ستكون بنصف الثمن في الوادي الجديد، متابعًا: "بعد 3 شهور سيتم انتقال 300 أسرة".

