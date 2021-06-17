بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا





يستعد فريق الأهلي الكروي الأول، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستضيف ملعب استاد رادس في تونس، المواجهة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي والترجي، يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.





ويغيب عن الأهلي، محمد هاني، ظهير أيمن الفريق، حيث يعاني من إصابة في العضلة الأمامية، ومحمود متولي، الذي يعاني من نفس الإصابة، بالإضافة إلى محمد محمود، الذي لم يجهز بعد، كما لم يثبت موقف أكرم توفيق حتى الآن.





جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أزاح منافسه صن داونز الجنوب إفريقي.



