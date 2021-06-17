نجم ليفربول يُعلق على تجديد تعاقده مع الريدز

أكد الإسباني أدريان، حارس مرمى فريق ليفربول، إنه رفض عدة عروض من الدوري الإسباني، حيث فضل تجديد عقده مع الريدز.





وانضم أدريان إلى ليفربول، في صيف عام 2019، قادمًا من وست هام يونايتد، في صفقة مجانية.





وقال أدريان في تصريحات نشرتها شبكة "آنفيلد ووتش" الإنجليزية: "أنا سأبقى هُنا لمدة موسمين إضافيين، وهذا أمر رائع".





وتابع: "إنها اتفاقية مُفيدة للغاية، أنا سعيد، وهذا يظهر المستوى الذي هو عليه هذا النادي، وعلى الرغم من أننا في العام الماضي، لن نظهر أفضل مستوى لنا، لكن في نهاية الموسم قدمنا أعلى مستوى ممكن".





وأكمل: "انا أردت الاستمرار مع ليفربول، كنت سعيدًا بذلك، كان هُناك العديد من الأندية الإسبانية، تريدني ولكن أنا أردت الاستمرار هُنا".





وأتم: "بالتأكيد كنت أود العودة إلى الوطن بعد سنوات عديدة في إنجلترا، أنا هُنا مُنذ 8 مواسم ولديّ حالة بدنية جيدة للاستمرار هُنا".



