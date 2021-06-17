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"الأنصاري" يوجه بالاستعانة بالعمالة المحلية من أبناء المحافظة للعمل بكافة المشروعات بالفيوم

الخميس 17/يونيو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قال الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات خدمية وترفيهية داخل مدينة الفيوم، من خلال توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع قطاع المشروعات بوزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وهيئة تنمية الصعيد، تشمل مشروع تطوير منطقة السواقي، ومشروع السكة الحديد، ومشروع إنشاء المدينة الترفيهية المتكاملة بكيمان فارس، بالمنطقة الملاصقة لسور الحديقة الدولية، بالاضافة الى رفع كفاءة وتشغيل حديقة مدينة الفيوم على مساحة 4400 متر مربع بشارع أحمد شوقي.

وأكد المحافظ على تذليل كافة العقبات لتسريع معدلات العمل بكافة المشروعات، والحرص على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد وتحقيق عائد اقتصادي يسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، موجهًا بعدم الاستعانة بأي عمالة بكافة المشروعات من خارج المحافظة إلا في حالة التخصصات النادرة، لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

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