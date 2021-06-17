"الأنصاري" يوجه بالاستعانة بالعمالة المحلية من أبناء المحافظة للعمل بكافة المشروعات بالفيوم

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"الأنصاري" يوجه بالاستعانة بالعمالة المحلية من أبناء المحافظة للعمل بكافة المشروعات بالفيوم
الخميس 17/يونيو/2021 - 08:54 م
الفيوم: ريهام على
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قال الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات خدمية وترفيهية داخل مدينة الفيوم، من خلال توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع قطاع المشروعات بوزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وهيئة تنمية الصعيد، تشمل مشروع تطوير منطقة السواقي، ومشروع السكة الحديد، ومشروع إنشاء المدينة الترفيهية المتكاملة بكيمان فارس، بالمنطقة الملاصقة لسور الحديقة الدولية، بالاضافة الى رفع كفاءة وتشغيل حديقة مدينة الفيوم على مساحة 4400 متر مربع بشارع أحمد شوقي.
وأكد المحافظ على تذليل كافة العقبات لتسريع معدلات العمل بكافة المشروعات، والحرص على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد وتحقيق عائد اقتصادي يسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، موجهًا بعدم الاستعانة بأي عمالة بكافة المشروعات من خارج المحافظة إلا في حالة التخصصات النادرة، لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
وأكد المحافظ على تذليل كافة العقبات لتسريع معدلات العمل بكافة المشروعات، والحرص على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد وتحقيق عائد اقتصادي يسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، موجهًا بعدم الاستعانة بأي عمالة بكافة المشروعات من خارج المحافظة إلا في حالة التخصصات النادرة، لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
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