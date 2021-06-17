الزمالك يقهر أسوان بالثلاثة ويواصل صدارة الدوري

حقق الزمالك فوزًا عريضًا على حساب ضيفه أسوان، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى، محمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد في خط الدفاع، و طارق حامد و إمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط، و مروان حمدي في خط الهجوم .





حاول الزمالك مباعتة أسوان في الدقائق الأولى من اللقاء والوصول لمرمى زهرة الجنوب بهدف إحراز هدف مبكر، وفي الدقيقة الثانية سقط إمام عاشور بعد تدخل مشترك مع لاعب أسوان، وقام الدكتور محمد أسامه بالاطمئنان على اللاعب الذي نزل من جديد لأرضية الملعب لاستكمال المباراة.





وانحصر اللاعب في منطقة وسط الملعب، وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة ولكن دون أي خطورة على كلا الحارسين، واستغل إمام عاشور سلاح التسديد من أجل الوصول لشباك أسوان إلا أن تسديدة اللاعب مرت خارج الملعب.





حاول لاعبو أسوان تهدئة مجريات اللقاء في ظل ضغط لاعبي الزمالك المكثف ولكن فشل الفريق الضيف في الاحتفاظ بالكرة طويلا ولجأ للكرات الطويلة التي تعامل معها “جنش” ودفاع لزمالك بثبات، واعتمد الزمالك على الجبهة اليسرى التي يشغلها محمد عبدالشافي وأشرف بن شرقي ويميل عليهما يوسف إبراهيم “أوباما”، وأرسل “شيفو” عرضية رائعة لم تجد أي متابعة من مهاجمي الزمالك.





أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لأحمد عيد مدافع الزمالك بعد تدخل مع مهاجم أسوان، واحتسب ركلة حرة مباشرة لأسوان تصدى لها عمرو الحلواني ومرت بسلام على شباك الزمالك، ومن هجمة مرتدة أطلق إمام عاشور تصويبة قوية على مرمى خالد وليد الذي تصدى للكرة ببراعة وحولها لركلة ركنية لم يستفيد منها الفريق.





سيطر الزمالك على مجريات اللقاء، وحصل محمد عبدالشافي على ركلة حرة تصدى لها أشرف بن شرقي الذي أرسل عرضية على رأس محمود حمدي “الونش”، واصطدمت الكرة بمدافع أسوان وتحولت لرمية تماس مرت دون أي خطورة على مرمى أسوان.





ومرت رأسية مروان حمدي بجوار قائم خالد وليد حارس أسوان، بعدما استقبل مهاجم الزمالك عرضية أحمد سيد زيزو ولعبها بجوار القائم، وحصل أحمد سيد “زيزو” ركلة جزاء بعدما تمت عرقلته من خالد وليد حارس أسوان، وتصدى لها زيزو وسددها على يمين حارس أسوان محرزا الهدف الأول للفريق في شباك زهرة الجنوب.





حاول فريق أسوان العودة للقاء وقام علاء عبدالعال المدير الفني لزهرة الجنوب بإجراء التبديل الأول من أجل تنشيط الهجوم، وفي المقابل حاول لاعبو الزمالك اختراق دفاعات أسوان من أجل إحراز هدف التعزيز ولكن تصدى دفاع الفريق الجنوبي لفرص الزمالك بثبات.





وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة تألق محمود عبد الرحيم “جنش” حارس الزمالك وتصدى لفرصة هدف مؤكد بعدما خطأ قاتل من أحمد عيد في التعامل مع الكرة، وبعدها احتسب حكم اللقاء دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع لم يشهد أي تغيير في النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.





وفي بداية الشوط الثاني أجرى كارتيرون المدير الفني للزمالك التبديل الأول بنزول حمزة المثلوثي بدلا من أحمد عيد من أجل تنشيظ الجبهة اليمنى دفاعيا وهجوميا، كثف فريق أسوان ضغطه على الزمالك من أجل إحراز هدف التعادل، وحصل عمرو الحلواني على ركلة حرة تصدى لها ووصلت سهلة لـ”جنش”.





ركز الزمالك على الجبهة اليمنى من أجل اختراق دفاعات أسوان واستغلال انطلاقات أحمد سيد “زيزو” والبديل حمزة المثلوثي، وحصل التونسي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلته من مدافع أسوان، تصدى للكرة أحمد سيد “زيزو”، ومرت دون خطورة على مرمى زهرة الجنوب لتستمر النتيجة كما هي تقدم الزمالك بهدف دون رد.





لجأ علاء عبدالعال لدكة البدلاء بخروج أحمد الضغيري وهيثم الفيل ونزول أحمد الألفي ومنساه أملا في الاستحواذ على منطقة وسط الملعب من لاعبي الزمالك، وأطلق طارق حامد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة فريق أسوان.





أجرى كارتيرون التبديل الثاني للزمالك بنزول سيف الدين الجزيري بدلا من مروان حمدي بهدف تنشيط الهجوم، حاول لاعبو الزمالك استغلال سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء من لاختراق تكتلات أسوان، ومرت كل كرات الفريق خارج الملعب، وبعدها أجرى الزمالك التبديل الثالث والرابع بنزول شيكابالا ومحمود عبد العزيز “زيزو” بدلا من يوسف أوباما وإمام عاشور.





نشط الزمالك بعد تبدلات كارتيرون، وراوغ شيكابالا مدافعي فريق أسوان ووصلت الكرة لأحمد سيد زيزو الذي أطلق تصويبة صاروخية في مرمى أسوان معلنا عن الهدف الثاني للفريق في اللقاء.





وانحصر اللاعب في منطقة وسط الملعب، وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة ولكن دون أي خطورة على كلا الحارسين، وحاول لاعبو أسوان التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء بهدف إحراز هدف تقليص الفارق إلا أن تسديدات فريق زهرة الجنوب مرت أعلى مرمى جنش.





وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق أجرى الزمالك التبديل الأخير بنزول إسلام جابر بدلا من أحمد سيد “زيزو”، واستطاع أحمد البديل سيف الدين الجزيري أي يحرز الهدف الثالث في شباك أسوان بعد تمريرة ساحرة من أشرف بن شرقي، واحتسبها حكم اللقاء تسلل قبل أن يتم مراجعة تقنية الفيديو ويتم احتساب الهدف لصالح الفريق.





واحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع، حاول الزمالك فيهم زيادة النتيجة بإحراز الهدف الرابع ، وحصل المثلوثي على ركلة حرة مباشرة سددها شيكابالا وتصدى لها دفاعات أسوان لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد، بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 58 في المركز الأول، وتوقف رصيد أسوان عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر.



