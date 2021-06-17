تفاصيل جديدة في ذكري رحيل الشيخ محمد متولي الشعراوي ال٢٣ بمسقط رأسه بدقادوس في الدقهلية

تحل اليوم، الذكرى الـ23 لوفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أحد رموز الدعوة الإسلامية المستنيرة، والذي توفي عن عمر يناهر 87 عامًا، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998.



زارت "بوابة الفجر"، ضريح الإمام الكبير بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، مسقط رأسه، والذي أصبح مزارًا ومازل يستقطب محبيه ومريدينه في ذكرى وفاته مولده، لإحياء ذكراه.



التقت "الفجر"، المهندس عبد الرحمن مصطفى، مدير عام مجمع الشعراوي، والذي أكد أنه قديمًا كان يتم تنظيم احتفالات لإحياء ذكرى إمام الدعاة، كانت تتضمن تنظيم مولد شعبي بحضور محبيه من جميع المحافظات، لكن تم منعه بعد صدور قرار منع التجمعات، بالإضافة إلى ذبح المواشي وتوزيعها على المحتاجين، وتنظيم غذاء لزوار المجمع.

وأضاف أنه كان يتم أيضًا استضافة علماء من محبي الشيخ الشعراوي، مثل الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور علي جمعة، لإلقاء كلمة لأهالي القرية وزوار المجمع، لكن عقب أزمة كورونا، أصبح الاحتفال مقتصرًا على استضافة مجموعة مشايخ لإجراء ختمة قرءانية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير عام مجمع الشعراوي، أن إمام الدعاة كان مهتمًا بالمشروعات الخدمية، وحرص على عدم تسميتها بإسمه، حيث أنشأ المجمع ومدرسة علي ابن أبي طالب الابتدائية، والمعهد الأزهري، والجامع الكبير، وكان يتمنى بناء المستشفى في حياته، لكنه رحل قبل اكتمالها، وحاليًا تنتظر توفير الأجهزة لبدء تشغيلها.

وأشار إلى أن الشيخ الشعراوي مازال عايشًا في جدان الجميع، من خلال البرامج التي مازالت تذاع بالتليفزيون وقناة الدولة، معبرًا عن سعادته بحرص عدد كبير من محبي إمام الدعاة، على الحضور لإحياء ذكراه، وخاصة الشباب، حيث أنه كان مهتمًا بفئة الشباب لأنهم المستقبل.

وولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في 15 إبريل عام 1911، بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، ثم ألحقه والده بالأزهر، وأظهر نبوغًا منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظي بمكانة خاصة بين زملائه في الثانوية الأزهرية، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.



والتحق الشيخ الشعراوي بكلية اللغة العربية عام 1937م، وتخرج فيها عام 1941، ثمليعين فى المعهد الديني بطنطا، ثم المعهد الديني بالزقازيق، وبعد ذلك عمل في المعهد الديني بالإسكندرية، ثم أعير للعمل أستاذًا للشريعة في جامعة أم القرى في السعودية، وفى جامعة الملك عبد العزيز في مكة، حتى منعه عبد الناصر في عام 1963 من العودة إلى السعودية مرة أخرى بسبب خلاف بين عبد الناصر والملك سعود.



وعين مديرًا للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف عام 1961، وفي العام التالي عين مفتشًا لعلوم اللغة العربية بالأزهر الشريف، وفي 15 إبريل 1976، منح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، ثم عين وزيرا للأوقاف في حكومة ممدوح سالم، كما اختير عضوًا بمجلس الشورى، وفي عام 1983 منح وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، واختير عضوًا في مجمع اللغة العربية عام 1987، وفي عام 1988 منح وسام في يوم الدعاة.



وتوفى إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 1998 عن عمر يناهز87 عاما، تاركا إرثا من الحلقات التليفزيونية من خواطره حول آيات القرآن الكريم، وعدد من المؤلفات مثل:" خواطر الشعراوى، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، خواطر قرآنية، معجزة القرآن، من فيض القرآن، المرأة في القرآن الكريم".