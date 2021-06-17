Advertisements
وكيل الصحة بالفيوم: تخصيص 4 مراكز لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا لمنع التكدس والزحام
الخميس 17/يونيو/2021 - 08:58 م
الفيوم: ريهام على
Advertisements
أكد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير 12 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا موزعين علي مستوي المحافظة، لافتًا إلي أنه تم تخصيص 4 مراكز لتطعيم المسافرين لمنع التكدس والزحام تشمل، مركز تطعيمات الشواشنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي إطسا، ومركز المسافرين بديوان عام مديرية الصحة، موضحًا أنه تم تطعيم 54 ألف مواطن حتي الآن.
وطالب محافظ الفيوم أعضاء المجلس التنفيذي بتقديم الشكر والتقدير للفرق الطبية بمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، لتحملهم مسئولية ضخمة في ظل أزمة كورونا، واستطاعتهم توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها.
وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
وطالب محافظ الفيوم أعضاء المجلس التنفيذي بتقديم الشكر والتقدير للفرق الطبية بمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، لتحملهم مسئولية ضخمة في ظل أزمة كورونا، واستطاعتهم توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها.
وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
Advertisements