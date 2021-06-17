وكيل الصحة بالفيوم: تخصيص 4 مراكز لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا لمنع التكدس والزحام

أكد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير 12 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا موزعين علي مستوي المحافظة، لافتًا إلي أنه تم تخصيص 4 مراكز لتطعيم المسافرين لمنع التكدس والزحام تشمل، مركز تطعيمات الشواشنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي إطسا، ومركز المسافرين بديوان عام مديرية الصحة، موضحًا أنه تم تطعيم 54 ألف مواطن حتي الآن.



وطالب محافظ الفيوم أعضاء المجلس التنفيذي بتقديم الشكر والتقدير للفرق الطبية بمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، لتحملهم مسئولية ضخمة في ظل أزمة كورونا، واستطاعتهم توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها.



وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.





