أستاذ زراعة: 8 محافظات فقط في الدلتا تضم 55% من سكان مصر

علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، على بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه لإستخدام مساحات من أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة.



وقال "نور الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، إن 8 محافظات فقط في الدلتا تضم 55% من سكان مصر.



وذكر أن مصادر المياه في الوادي الجديد تعتمد على الآبار والمياه الجوفية، لافتًا إلى أن شمال سيناء من المحافظات التي بها مساحات يمكن استغلالها كظهير صحراوي للمحافظات.

