Advertisements

محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث التصادم بالطريق الدائرى

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة، بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص، وثلاث سيارات ملاكي، بسيارة نصف نقل، بالطريق الدائري، أمام قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، مما أسفر عن وفاه 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، يرافقه اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، لحالة المصابين، بمستشفى المنيا العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم، والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الاسعاف، والدكتور أيمن وجدي، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة، والدكتور عماد حنا، مدير مستشفى المنيا العام، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، كما اطمئن المحافظ علي الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة، لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة المقررة لأهالي المتوفين، والمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية اللازمة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص، وثلاث سيارات ملاكي، بسيارة نصف نقل، أثناء زفاف، بالطريق الدائري، أمام قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، منهم 11 شخص تماثلوا للشفاء، وتم خروجهم من المستشفى، و12 شخص مازالوا يتلقون العلاج، بمستشفى المنيا العام، كما تم نقل شخصين من المصابين لمستشفى المنيا الجامعي، حيث تنوعت الإصابات ما بين جروح، وكسور، وكدمات.

أخبار تهمك

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

09:31 م

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

08:29 م

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة