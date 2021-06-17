القصة الكاملة لعمالقة الشرقية بعد فوزهم في موسوعة جينيس

يعيش "محمد شحاته عبدالجواد محمد" 34 عاما وشقيقته هدى 29 عاما رحلة معاناة قاسية منذ طفولتهما انتهت بتحقيقهما 5 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية.



في منزل بسيط بعزبة امين باشا التابعة لقرية الجمالية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية نشأ محمد وشقيقته وسط أسرة تعاني من ضيق اليد وما زاد من معاناتهم هو وفاة الأب في سن مبكر من عمرهما ما حال دون حصولهما على العلاج لمرض العملاقة النخامية الذي أدي لتضخم اطرافهم ونمو طولهم بشكل مستمر وما تبع ذلك من إصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة الأخرى. وما أن فازوا في موسوعة جينيس تمنوا أن يكون ذلك خطوة تغير حياتهم للأفضل.



وكان موقع جينيس باستشارة الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة إطالة العظام وإصلاح التشوهات بكلية طب عين شمس، بالإضافة إلى أعضاء فريقه الطبي من أخصائيي جراحة العظام وهما الدكتور محمد شوبكي، والدكتور محمد نور، بحثًا عن قياس دقيق لأطراف هذه العائلة المصرية من العمالقة، وحصلت هدى، 29 عام على ثلاثة أرقام قياسية وهي: أكبر يد لامرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.



ويقول "محمد" أنه شعر وشقيقته بالفرحة بعد حصولهما على أرقام قياسية في موسوعة جينيس. موضحا أنه بعد تداول صور لهما في رسائل الإعلام زارهم أشخاص في موسوعة جينيس والتقطوا صورا لهما وبعد فترة أعلنوا حصولهما على أرقام قياسية بالنسبة لطول الزراعين وحجم اليد.



وقال الشاب الثلاثيني:"رغم ضخامة حجمنا الا ان اجسادنا ضعيفة للغاية وعظامنا هشه ومنذ طفولتنا ونحن أصبحنا عالة على والدتنا التي تحملت مسؤوليتنا منذ الصغر وحتى الآن. لافتا إلى أنه لا يستطيع العمل.



وتابع «بدأت أعانى من أعراض زيادة الطول منذ كان عمرى 10 سنوات، وبدأ الطول يزداد تدريجيًا، وانتهيت من مرحلة الدراسة بمعهد القراءات، حاولت التقديم عدة مرات للحصول على وظيفة بأى مسجد، ولكن دون جدوى.



وأكمل: توجهت للعمل فى الزراعة كعامل باليومية، وكنت أعمل نحو 12 ساعة يوميًا، تتخللها ساعة للراحة، ولكن مع استمرار طولى فى النمو،وتبع ذلك معاناتى من أمراض عديدة، من أبرزها ضعف جسمى وعظمى، وفقدت القدرة على الوقوف أو الانحناء، ما دفعنى لترك العمل. ثم عمل فى أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، والتحق بوظيفة «فرد أمن»، إلا أنه لم يستمر طويلًا وقرروا الاستغناء عنه بعد أقل من شهر.



وأضافت شقيقته «هدى»، التى يبلغ طولها مترين و23 سنتيمترًا، انها كانت تحبس نفسها داخل المنزل، تتوارى بعيدًا عن أعين الناس ونظرته.



وأكدت أنهما يواجهان صعوبة في استقلال وسائل المواصلات وشراء ملابس واحذيه خاصة بهما حيث يقومان كل عام بتفصيل ملابس على مقاسهما ثم يضطرون بعد فترة لإضافة إقمشة للملابس نظرا لنمو طولهما بشكل مستمر.