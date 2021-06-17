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خالد قمر يقود الاتحاد السكندرى للفوز على المقاصة

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز. 

سجل خالد قمر هدفى الاتحاد السكندرى فى الدقيقتين 9 ، 22  بينما سجل باسم مرسى هدف المقاصة الوحيد فى الدقيقة 39 من ضربة جزاء . 

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 37 نقطة بينما يتجمد رصيد مصرالمقاصة  عند 36 نقطة . 

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وسيطر الاتحاد السكندرى على معظم فتراته وترجم سيطرتة إلى هدفين عن طريق خالد قمر فى الدقيقتين 9 ، 22 الأول بضربة رأسية والثانى بضربة خلفية مزدوجه وفى الدقيقة 39  سجل باسم مرسى الهدف الأول للمقاصة من ضربة جزاء لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف .

وفى الشوط الثانى لجأ الاتحاد السكندرى للهجوم لزيادة الفارق ولاحت عدة فرص حقيقية للتهديف عن طريق خالد قمر والصباحى وعمار حمدى والسيد سالم لم يتم استغلالها وحاول فريق المقاصة إدراك التعادل إلا أن محمد صبحى حارس الاتحاد السكندرى وخط دفاعه أفسد هجمات المقاصة لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف .

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