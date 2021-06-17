حملة الترويج السياحي لمصر تصل لـ 20 مليون مستخدم عربي

حققت الحملة الدعائية التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر بالسوق العربي على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نتائج ايجابية منذ أن تم إطلاقها في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى.



ومن ناحيته، أوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن نتائج البحث عن السفر إلى مصر وفقاً لمحرك البحث جوجل بعد حوالى شهر واحد من إطلاق الحملة، أشارت إلى وصول الحملة إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي.



كما أكدت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج على أن هذه النتائج تعتبر مؤشراً هاماً على نجاح هذه الحملة الترويجية بالسوق العربي، حيث وصلت زيادة نسبة البحث عن السفر إلى مصر بدول التعاون الخليجي خلال شهر مايو 2021 إلى 41% مقارنة بشهر أبريل من نفس العام أى قبل إطلاق الحملة، في حين أن نسبة زيادة البحث كانت 3 % خلال مايو 2019 مقارنة بشهر ابريل من 2019 وذلك قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.



جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق هذه الحملة الدعائية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكبرى منصات البحث والحجز وذلك تحت شعار " #مصر_بتناديك #أجازتك_في_مصر #سافر_مصر".



وجاء ذلك في ظل اهتمام الوزارة باستخدام الوسائل الترويجية الحديثة وخاصة في ظل زيادة عدد المستخدمين للإنترنت بالعالم ومنهم شريحة الشباب.



يعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.