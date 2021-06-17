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شاهد.. ماذا قال خليفة حفتر عن الرئيس السيسي؟

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل حواره مع المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن "حفتر"، أكد أن علاقتهم بمصر هى علاقة استراتيجية، مضيفا: "المشير قال ارتباطنا بالأشقاء فى مصر هو ارتباط مشاعر ووجدان روحى مثل أن يكون تعبيرا عن مصالح متبادلة.

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن حفتر، قال: "نحن لانفرق أبدا بين الجيش الليبى والجيش المصرى، لن ننسى للرئيس عبدالفتاح السيسى مواقفه الداعمة لوحدة ليبيا، والمطالبة بعودة الأمن والاستقرار وطرد المرتزقة وتفكيك الميلشيات الإرهابية". 

وتابع "بكري"، أن "حفتر" أكد أن مواقف مصر لن تنسى، ومواقف الرئيس السيسى وحكمته وقدراته هى كل احترام لدينا، ويوم أن إصدر إعلان القاهرة اعتبروا أن ذلك يمثل الرؤية الاستراتيجية للحل فى ليبيا، وهم يدعمون هذا الإعلان الذى تم بالتشاور معنا ومع رئيس مجلس النواب الليبى، ونحن ندعم مصر فى كافة المواقف والوعى بالمخاطر التى تحيق بالبلدين بل أكاد أقول بالمنطقة بأسرها وقال: إننا ننسق مع كافة البلدان العربيةمن أجل تحقيق الأمن والاستقرار على أرض ليبيا.

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