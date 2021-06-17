البدء فى تنفيذ 32 مشروعاً بمركزى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

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البدء فى تنفيذ 32 مشروعاً بمركزى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
الخميس 17/يونيو/2021 - 09:12 م
الفيوم: ريهام على
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أكد مسئول ملف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، ان الموقف التنفيذى الخاص بالمبادرة وعدد المشروعات ونسب التنفيذ، تم البدء فى تنفيذ 32 مشروعًا بمركزى إطسا ويوسف الصديق التي تشملهم المبادرة، بقطاعي التعليم والصرف الصحي، بتكلفة تصل إلى نحو 419 مليون جنيه، بواقع 26 مشروعًا بمركز إطسا و6 مشروعات بمركز يوسف الصديق.
كما استعرض أعمال البدء فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمركز إطسا، وفى هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، مسئولي الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الغاز بالفيوم، بالتنسيق فيما بينهما للبدء في أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمدينة إطسا، قبل أعمال الرصف بطريق منطقة السلخانة الذي سيمر من خلاله خط الغاز.
وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
كما استعرض أعمال البدء فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمركز إطسا، وفى هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، مسئولي الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الغاز بالفيوم، بالتنسيق فيما بينهما للبدء في أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمدينة إطسا، قبل أعمال الرصف بطريق منطقة السلخانة الذي سيمر من خلاله خط الغاز.
وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
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