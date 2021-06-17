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البدء فى تنفيذ 32 مشروعاً بمركزى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أكد مسئول ملف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، ان الموقف التنفيذى الخاص بالمبادرة وعدد المشروعات ونسب التنفيذ، تم البدء فى تنفيذ 32 مشروعًا بمركزى إطسا ويوسف الصديق التي تشملهم المبادرة، بقطاعي التعليم والصرف الصحي، بتكلفة تصل إلى نحو 419 مليون جنيه، بواقع 26 مشروعًا بمركز إطسا و6 مشروعات بمركز يوسف الصديق.

كما استعرض أعمال البدء فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمركز إطسا، وفى هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، مسئولي الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الغاز بالفيوم، بالتنسيق فيما بينهما للبدء في أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمدينة إطسا، قبل أعمال الرصف بطريق منطقة السلخانة الذي سيمر من خلاله خط الغاز.

وذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

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