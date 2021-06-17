مطاردات وانتقام وحرب معلومات في الإعلان الرسمي لفيلم العارف

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مطاردات وانتقام وحرب معلومات في الإعلان الرسمي لفيلم العارف
الخميس 17/يونيو/2021 - 09:13 م
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أطلقت شركة سينرجي فيلمز الإعلان الرسمي لفيلم العارف للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي والمخرج أحمد علاء الديب، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت عن موعد طرح الفيلم في دور العرض يوم 14 يوليو المقبل.
الإعلان كشف عن كثير من أبطال الفيلم حيث يؤدي عز دور يونس الذي يعمل مع جهاز استخباراتي يسعى للقبض على راضي (أحمد فهمي)، كما يركز على عالم الاختراق على الانترنت، وحرب المعلومات.
ويظهر من خلال الإعلان مطاردة بين يونس وراضي، حيث يسعى يونس للقبض على راضي، من خلال استخدام قدراته كهاكر في الوصول إلى المعلومات، بينما يحاول راضي للتخلص منه بسبب عداوة قديمة بينهما.
العارف: عودة يونس هو العمل الرابع لأحمد عز مع المخرج أحمد علاء الديب، إذ عملا سوياً في فيلم بدل فاقد عام 2009، ثم فيلم الحفلة (2013)، وحقق الفيلمان نجاحاً ضخماً في شباك التذاكر. ومسلسل هجمة مرتدة في رمضان الماضي، كما يشهد الفيلم التعاون الأول بين عز وأحمد فهمي.
وبالإضافة لعز وفهمي، يشارك في فيلم بطولة العارف مجموعة كبيرة من النجوم هم كارمن بصيبص، محمود حميدة، مصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، وتدور أحداث الفيلم في عالم الحروب الإلكترونية وتأثيرها على العصر الحالي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ويضم فريق العمل خلف الكاميرا مدير التصوير أحمد المرسي، مهندس الديكور محمد عطية، المونتير أحمد حافظ والموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزيه.
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