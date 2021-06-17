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مطاردات وانتقام وحرب معلومات في الإعلان الرسمي لفيلم العارف

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
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أطلقت شركة سينرجي فيلمز الإعلان الرسمي لفيلم العارف للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي والمخرج أحمد علاء الديب، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت عن موعد طرح الفيلم في دور العرض يوم 14 يوليو المقبل.


الإعلان كشف عن كثير من أبطال الفيلم حيث يؤدي عز دور يونس الذي يعمل مع جهاز استخباراتي يسعى للقبض على راضي (أحمد فهمي)، كما يركز على عالم الاختراق على الانترنت، وحرب المعلومات.



ويظهر من خلال الإعلان مطاردة بين يونس وراضي، حيث يسعى يونس للقبض على راضي، من خلال استخدام قدراته كهاكر في الوصول إلى المعلومات، بينما يحاول راضي للتخلص منه بسبب عداوة قديمة بينهما.



العارف: عودة يونس هو العمل الرابع لأحمد عز مع المخرج أحمد علاء الديب، إذ عملا سوياً في فيلم بدل فاقد عام 2009، ثم فيلم الحفلة (2013)، وحقق الفيلمان نجاحاً ضخماً في شباك التذاكر. ومسلسل هجمة مرتدة في رمضان الماضي، كما يشهد الفيلم التعاون الأول بين عز وأحمد فهمي.



وبالإضافة لعز وفهمي، يشارك في فيلم بطولة العارف مجموعة كبيرة من النجوم هم كارمن بصيبص، محمود حميدة، مصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، وتدور أحداث الفيلم في عالم الحروب الإلكترونية وتأثيرها على العصر الحالي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ويضم فريق العمل خلف الكاميرا مدير التصوير أحمد المرسي، مهندس الديكور محمد عطية، المونتير أحمد حافظ والموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزيه.

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