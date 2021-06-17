ننشر تفاصيل أجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ الفيوم



وخلال الاجتماع استعرض رئيس قسم المتابعة والاحصاء بمديرية أمن الفيوم، جهود المديرية فى مكافحة الجريمة بكافة صورها ومواجهة البلطجة وضبط الشارع الفيومي خلال الفترة من 30 يونية 2020 حتي الآن.



ولفت المتحدث الرسمي أنه خلال الاجتماع، طرح أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عددًا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والنظافة العامة والري ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والغاز والمواقف، موضحًا أن المحافظ وجه المسئولين بدراسة هذه المشكلات وبحث الحلول الجذرية المناسبة لها بالتنسيق مع المختصين، وذلك فى أسرع وقتٍ ممكن.



وردًا علي شكوي بعض النواب بشأن نقص مياه الشرب بقرية سنهور القبلية وبعض المناطق التابعة لمركز سنورس، وجه محافظ الفيوم مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن الموقف التنفيذي وجميع الأعمال التى تمت لحل هذه المشكلة.



ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مديرأمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب،ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.وخلال الاجتماع، استعرضت مدير عام ثقافة الفيوم، بعض الأنشطة الثقافية التي تقدمها المديرية وكذا الفروع والمواقع التابعة، والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالقطاع الثقافي، وفي هذا الشأن وجه محافظ الفيوم بتوفير أماكن داخل المجمعات الخدمية التى يجري إنشائها بالقري، لمديرية الثقافة لتقديم كافة الأنشطة الثقافية.ولفت "الأنصاري" إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة تنمية الصعيد، لإنشاء مجمع مواقف متكامل مميكن، على مساحة 3 أفدنة بمنشاة عبدالله، أرض ملك هيئة الأوقاف، يُنقل إليه كافة المواقف الموجودة بمدينة الفيوم لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة السير بالمدينة.وكشف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أن الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذا المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، لافتًا إلي أن هناك تراجع ملحوظ في أعداد الإصابة بالفيروس، الأمر الذي صاحبه تراجع نسب الإشغال بالمستشفيات والمناطق المخصصة لاستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بــ "كورونا".وخلال الاجتماع استعرض مديرعام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 2021، وفي هذا الصدد كشف محافظ الفيوم، أنه لأول مرة يتم الانتهاء من الخطة الاستثمارية للمحافظة بنسبة 100 %، فضلًا عن الحصول على دعم إضافي للخطة للانتهاء من المشروعات الحيوية التي تعود بالنفع علي المواطنين.كما استعرض ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري بالفيوم، خطة المحافظة التي تنفذها وتشرف عليها الهيئة والتي تشمل 40 طريقًا بطول 75 كم موزعين بمختلف أنحاء المحافظة، فضلًا عن خطة الهيئة التي تشمل استكمال الطريق الدائري وطريق أسيوط الغربي، موضحًا أن الهيئة هي التي تقوم بالاشراف والتنفيذ على الخطة الاستثمارية للمحافظة لضمان جودة الأعمال وانخفاض الأسعار، وهذه تعد تجربة رائدة سيتم تعميمها بباقي المحافظات.وكشف المحافظ أنه تم استبعاد الشركات التي تلاحظ أنها تعمل بنسب تنفيذ منخفضة وغير ملتزمة بالجداول والتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ وتسليم المشروعات، مع الإبقاء على الشركات الجادة لضمان انهاء المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.ولفت المتحدث الرسمي، أنه خلال الاجتماع استعرض مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، التي تشمل إعادة تطوير وإحلال وتجديد مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع مجمع المواقف بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم الذي يأتي ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات النقل الجماعي والذي سيتم تعميميه في محافظات الصعيد العشرة من خلال شبكة معلوماتية وسيتم الانتهاء من تركيب كلي للشبكة المعلوماتية في منتصف يوليو المقبل.كما لفت إلي مشروع مجمع الصناعات بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، "السجاد" حيث خصصت المحافظة 1000 متر داخل الوحدة المحلية للقرية، لإقامة مقر للحرف الترائية يضم معمل للتشغيل ومعرض ومركز لتدريب الأهالي، مع وضع خطة تسويق دولية للمنتجات، فضلًا عن تخصيص 75 فدان لزراعة التوت لانتاج السجاد المصنوع من الحرير، وكذا مشروع تطوير مصنع الأعلاف بجرفس بمركز سنورس بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.كما أكد المحافظ، اهتمامه بالثروة السمكية التي يعمل بها قطاع عريض من أبناء المحافظة، مؤكدًا أهمية الاستزراع السمكي ببحيرات الريان، لافتًا إلي أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" من محافظة الفيوم لدعم ورعاية صغار الصيادين، موجهًا مسئولي مديرية الزراعة والثروة السمكية بتقنين أوضاع عددًا من المزارع السمكية للارتقاء بهذا القطاع الهام.كما أوضح محافظ الفيوم أنه يجري الآن عمل الدراسات اللازمة لاستغلال المزرعة الوطنية بطامية من خلال مجموعات عمل تضم ممثلين عن مؤسسة مصر الخير والبنك الزراعي المصري ومديريتي الزراعة والطب البيطري لاتاحة مشروعات أمام الشباب.