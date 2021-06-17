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ننشر تفاصيل أجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ الفيوم
الخميس 17/يونيو/2021 - 09:23 م
الفيوم: ريهام على
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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين مديرأمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب،ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرضت مدير عام ثقافة الفيوم، بعض الأنشطة الثقافية التي تقدمها المديرية وكذا الفروع والمواقع التابعة، والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالقطاع الثقافي، وفي هذا الشأن وجه محافظ الفيوم بتوفير أماكن داخل المجمعات الخدمية التى يجري إنشائها بالقري، لمديرية الثقافة لتقديم كافة الأنشطة الثقافية.
ولفت "الأنصاري" إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة تنمية الصعيد، لإنشاء مجمع مواقف متكامل مميكن، على مساحة 3 أفدنة بمنشاة عبدالله، أرض ملك هيئة الأوقاف، يُنقل إليه كافة المواقف الموجودة بمدينة الفيوم لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة السير بالمدينة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أن الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذا المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، لافتًا إلي أن هناك تراجع ملحوظ في أعداد الإصابة بالفيروس، الأمر الذي صاحبه تراجع نسب الإشغال بالمستشفيات والمناطق المخصصة لاستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بــ "كورونا".
وخلال الاجتماع استعرض مديرعام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 2021، وفي هذا الصدد كشف محافظ الفيوم، أنه لأول مرة يتم الانتهاء من الخطة الاستثمارية للمحافظة بنسبة 100 %، فضلًا عن الحصول على دعم إضافي للخطة للانتهاء من المشروعات الحيوية التي تعود بالنفع علي المواطنين.
كما استعرض ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري بالفيوم، خطة المحافظة التي تنفذها وتشرف عليها الهيئة والتي تشمل 40 طريقًا بطول 75 كم موزعين بمختلف أنحاء المحافظة، فضلًا عن خطة الهيئة التي تشمل استكمال الطريق الدائري وطريق أسيوط الغربي، موضحًا أن الهيئة هي التي تقوم بالاشراف والتنفيذ على الخطة الاستثمارية للمحافظة لضمان جودة الأعمال وانخفاض الأسعار، وهذه تعد تجربة رائدة سيتم تعميمها بباقي المحافظات.
وكشف المحافظ أنه تم استبعاد الشركات التي تلاحظ أنها تعمل بنسب تنفيذ منخفضة وغير ملتزمة بالجداول والتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ وتسليم المشروعات، مع الإبقاء على الشركات الجادة لضمان انهاء المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي، أنه خلال الاجتماع استعرض مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، التي تشمل إعادة تطوير وإحلال وتجديد مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع مجمع المواقف بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم الذي يأتي ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات النقل الجماعي والذي سيتم تعميميه في محافظات الصعيد العشرة من خلال شبكة معلوماتية وسيتم الانتهاء من تركيب كلي للشبكة المعلوماتية في منتصف يوليو المقبل.
كما لفت إلي مشروع مجمع الصناعات بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، "السجاد" حيث خصصت المحافظة 1000 متر داخل الوحدة المحلية للقرية، لإقامة مقر للحرف الترائية يضم معمل للتشغيل ومعرض ومركز لتدريب الأهالي، مع وضع خطة تسويق دولية للمنتجات، فضلًا عن تخصيص 75 فدان لزراعة التوت لانتاج السجاد المصنوع من الحرير، وكذا مشروع تطوير مصنع الأعلاف بجرفس بمركز سنورس بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.
كما أكد المحافظ، اهتمامه بالثروة السمكية التي يعمل بها قطاع عريض من أبناء المحافظة، مؤكدًا أهمية الاستزراع السمكي ببحيرات الريان، لافتًا إلي أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" من محافظة الفيوم لدعم ورعاية صغار الصيادين، موجهًا مسئولي مديرية الزراعة والثروة السمكية بتقنين أوضاع عددًا من المزارع السمكية للارتقاء بهذا القطاع الهام.
كما أوضح محافظ الفيوم أنه يجري الآن عمل الدراسات اللازمة لاستغلال المزرعة الوطنية بطامية من خلال مجموعات عمل تضم ممثلين عن مؤسسة مصر الخير والبنك الزراعي المصري ومديريتي الزراعة والطب البيطري لاتاحة مشروعات أمام الشباب.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس قسم المتابعة والاحصاء بمديرية أمن الفيوم، جهود المديرية فى مكافحة الجريمة بكافة صورها ومواجهة البلطجة وضبط الشارع الفيومي خلال الفترة من 30 يونية 2020 حتي الآن.
ولفت المتحدث الرسمي أنه خلال الاجتماع، طرح أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عددًا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والنظافة العامة والري ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والغاز والمواقف، موضحًا أن المحافظ وجه المسئولين بدراسة هذه المشكلات وبحث الحلول الجذرية المناسبة لها بالتنسيق مع المختصين، وذلك فى أسرع وقتٍ ممكن.
وردًا علي شكوي بعض النواب بشأن نقص مياه الشرب بقرية سنهور القبلية وبعض المناطق التابعة لمركز سنورس، وجه محافظ الفيوم مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن الموقف التنفيذي وجميع الأعمال التى تمت لحل هذه المشكلة.
وخلال الاجتماع، استعرضت مدير عام ثقافة الفيوم، بعض الأنشطة الثقافية التي تقدمها المديرية وكذا الفروع والمواقع التابعة، والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالقطاع الثقافي، وفي هذا الشأن وجه محافظ الفيوم بتوفير أماكن داخل المجمعات الخدمية التى يجري إنشائها بالقري، لمديرية الثقافة لتقديم كافة الأنشطة الثقافية.
ولفت "الأنصاري" إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة تنمية الصعيد، لإنشاء مجمع مواقف متكامل مميكن، على مساحة 3 أفدنة بمنشاة عبدالله، أرض ملك هيئة الأوقاف، يُنقل إليه كافة المواقف الموجودة بمدينة الفيوم لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة السير بالمدينة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أن الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذا المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، لافتًا إلي أن هناك تراجع ملحوظ في أعداد الإصابة بالفيروس، الأمر الذي صاحبه تراجع نسب الإشغال بالمستشفيات والمناطق المخصصة لاستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بــ "كورونا".
وخلال الاجتماع استعرض مديرعام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 2021، وفي هذا الصدد كشف محافظ الفيوم، أنه لأول مرة يتم الانتهاء من الخطة الاستثمارية للمحافظة بنسبة 100 %، فضلًا عن الحصول على دعم إضافي للخطة للانتهاء من المشروعات الحيوية التي تعود بالنفع علي المواطنين.
كما استعرض ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري بالفيوم، خطة المحافظة التي تنفذها وتشرف عليها الهيئة والتي تشمل 40 طريقًا بطول 75 كم موزعين بمختلف أنحاء المحافظة، فضلًا عن خطة الهيئة التي تشمل استكمال الطريق الدائري وطريق أسيوط الغربي، موضحًا أن الهيئة هي التي تقوم بالاشراف والتنفيذ على الخطة الاستثمارية للمحافظة لضمان جودة الأعمال وانخفاض الأسعار، وهذه تعد تجربة رائدة سيتم تعميمها بباقي المحافظات.
وكشف المحافظ أنه تم استبعاد الشركات التي تلاحظ أنها تعمل بنسب تنفيذ منخفضة وغير ملتزمة بالجداول والتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ وتسليم المشروعات، مع الإبقاء على الشركات الجادة لضمان انهاء المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي، أنه خلال الاجتماع استعرض مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، التي تشمل إعادة تطوير وإحلال وتجديد مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع مجمع المواقف بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم الذي يأتي ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات النقل الجماعي والذي سيتم تعميميه في محافظات الصعيد العشرة من خلال شبكة معلوماتية وسيتم الانتهاء من تركيب كلي للشبكة المعلوماتية في منتصف يوليو المقبل.
كما لفت إلي مشروع مجمع الصناعات بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، "السجاد" حيث خصصت المحافظة 1000 متر داخل الوحدة المحلية للقرية، لإقامة مقر للحرف الترائية يضم معمل للتشغيل ومعرض ومركز لتدريب الأهالي، مع وضع خطة تسويق دولية للمنتجات، فضلًا عن تخصيص 75 فدان لزراعة التوت لانتاج السجاد المصنوع من الحرير، وكذا مشروع تطوير مصنع الأعلاف بجرفس بمركز سنورس بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.
كما أكد المحافظ، اهتمامه بالثروة السمكية التي يعمل بها قطاع عريض من أبناء المحافظة، مؤكدًا أهمية الاستزراع السمكي ببحيرات الريان، لافتًا إلي أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" من محافظة الفيوم لدعم ورعاية صغار الصيادين، موجهًا مسئولي مديرية الزراعة والثروة السمكية بتقنين أوضاع عددًا من المزارع السمكية للارتقاء بهذا القطاع الهام.
كما أوضح محافظ الفيوم أنه يجري الآن عمل الدراسات اللازمة لاستغلال المزرعة الوطنية بطامية من خلال مجموعات عمل تضم ممثلين عن مؤسسة مصر الخير والبنك الزراعي المصري ومديريتي الزراعة والطب البيطري لاتاحة مشروعات أمام الشباب.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس قسم المتابعة والاحصاء بمديرية أمن الفيوم، جهود المديرية فى مكافحة الجريمة بكافة صورها ومواجهة البلطجة وضبط الشارع الفيومي خلال الفترة من 30 يونية 2020 حتي الآن.
ولفت المتحدث الرسمي أنه خلال الاجتماع، طرح أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عددًا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والنظافة العامة والري ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والغاز والمواقف، موضحًا أن المحافظ وجه المسئولين بدراسة هذه المشكلات وبحث الحلول الجذرية المناسبة لها بالتنسيق مع المختصين، وذلك فى أسرع وقتٍ ممكن.
وردًا علي شكوي بعض النواب بشأن نقص مياه الشرب بقرية سنهور القبلية وبعض المناطق التابعة لمركز سنورس، وجه محافظ الفيوم مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن الموقف التنفيذي وجميع الأعمال التى تمت لحل هذه المشكلة.
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