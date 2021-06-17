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الذهب يخسر أكثر من 4% مع ميل الفيدرالي إلى التشديد النقدي

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
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هبطت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وتراجع الذهب 4% إلى 1778.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1353 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من مايو أيار عند 1775.40 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.9 بالمئة إلى 1788.30 دولار.

أدى الإعلان إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في شهرين وقفزة في عوائد السندات، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب. وترفع زيادة عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال دانييل غالي محلل شؤون السلع الأساسية في تي.دي سيكيوريتيز "مخطط الاحتياطي الاتحادي ينم عن تغير واضح في النبرة، مما يشير في نهاية المطاف إلى أنه على الرغم من استمرار الاحتياطي الاتحادي في التأكيد على أن التضخم مؤقت، فإن تقييمه الرسمي للمخاطر على الاقتصاد أكثر تشددا بشكل حاسم".

وأضاف غالي أن ضعف الطلب في السوق الحاضرة وتباطؤ نشاط المضاربة على الذهب، وهو ما بدأ قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قد تخلق أيضا مجالا لمزيد من التراجع للمعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1 بالمئة إلى 26.12 دولار للأونصة، فيما هوى البلاديوم خمسة بالمئة إلى 2656.43 دولار، ونزل البلاتين 3.4 بالمئة إلى 1084.13 دولار.

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